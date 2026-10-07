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Engelli bakım merkezleri yönetmeliği yürürlüğe girdi, Bakan Göktaş yeni modeli duyurdu

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Bakan Göktaş, Engelli Bireylere Yönelik Özel Bakım Merkezleri Yönetmeliği'nin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini bildirdi. Göktaş, 81 ildeki özel bakım merkezlerinin açılış, denetim, ödeme ve yerleştirme süreçlerine bütüncül çözüm getirildiğini belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Engelli Bireylere Yönelik Özel Bakım Merkezleri Yönetmeliği"ne ilişkin, "Teknik yeterlilik, şeffaflık, uygulama birliği, hukuki güvence ve engelli birey odaklı hizmet anlayışını esas alan yeni bir özel bakım hizmet modelini hayata geçiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Engelli Bireylere Yönelik Özel Bakım Merkezleri Yönetmeliği"nin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini bildirdi.

Bakan Göktaş, yönetmeliğe ilişkin şunları kaydetti:

"Bu kapsamda, 81 ilimizde hizmet sunan özel bakım merkezlerinin açılışından denetimine, ödeme süreçlerinden yerleştirme işlemlerine kadar mevcut yapısal sorunlara bütüncül çözümler getiriyoruz. Teknik yeterlilik, şeffaflık, uygulama birliği, hukuki güvence ve engelli birey odaklı hizmet anlayışını esas alan yeni bir özel bakım hizmet modelini hayata geçiriyoruz. Yeni yönetmeliğimiz ülkemize, ailelerimize ve engelli vatandaşlarımıza hayırlı olsun."

Kaynak: AA
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