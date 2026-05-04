Enflasyon Oranı Açıklandı... Osmaniye'de Tüik'e Eleştiri: "Halkın İçine Çıkıp Hiç Kontrol Yok. Çayı Veresiye İçiyorum"

Haber : Burhan DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE) - Osmaniye'de bir emekli, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı nisan ayı enflasyon rakamlarına değinirken, "Halkın içine çıkıp hiç kontrol yok. Fiyatlar çok yüksek. Çayı veresiye içiyorum, aydan aya da ödüyorum" dedi. Bir başka yurttaş ise, "Canım kayısı istedi, alayım dedim 15 tane, adam '168 lira' dedi 15 tanesine. Böyle bir şey olur mu? Nerede yaşıyoruz biz?" ifadelerini kullandı.

TÜİK, nisan ayında enflasyonun aylık yüzde 4,18, yıllık yüzde 32,37 olduğunu açıkladı. Ancak Kadirli ilçesinde vatandaşlar verilere ilişkin şüphelerini dile getirdi.

Emekli Ahmet Loğoğlu, ANKA Haber Ajansı'na, "Enflasyon yüzde 95. Halkın içine çıkıp kontrol hiç yok. Yüzde 200'ü buldu fiyatlar, çok yüksek. Emekliyim, çayı veresiye içiyorum, aydan aya da ödüyorum. Et nasıl bir şey unuttuk. Kurban Bayramı'nda yemiştik. Zam veriyorlar üç beş kuruş, o zammı da gelmeden zaten geri alıyorlar" dedi.

Başka bir emekli ise, "TÜİK'e inanmıyorum. Görüyorsunuz durumu işte. Millet kan ağlıyor görüyorsun. Kimini alıyorum, kimini alamıyorum. Köydeyim, maaş yetse de zor yetiyor" diye konuştu.

"15 kayısıya 168 lira dediler"

Yaşlılık aylığıyla geçindiğini bildiren Ahmet Ödül ise şunları söyledi:

"Uydurma şeyler; onlara kim inanıyor, halkı kandırmaya çalışıyorlar. Türkiye'de şöyle bir şey var, fakir fukara zaten fakir fukara, zengin olamaz. Zenginde var, fakirde yok; onun eşit olmasını istiyoruz biz. Pazarlarda sebzeler, meyveler, etler, tavuklar, yumurtalar ne olursa olsun, ekmek dahil her şey fiyatlı. Fakirin gücü yetmiyor, çok zor bir ortamdayız. Ben yaşlılık aylığı alıyorum, onunla da geçinemiyorum. Emekliler aylık alıyor onlar da geçinemiyor. Ne yapacağımızı biz de bilmiyoruz. Allah yardım etsin İslam alemine. Domates almış başını gitmiş, patlıcan almış gitmiş. Kendi elimizde yetiştirdiklerimizi kendi paramızla alıyoruz. Canım kayısı istedi, alayım dedim 15 tane, adam '168 lira' dedi 15 tanesine. 168 lira olur mu kayısının 15 tanesi Allahını seversen? Böyle bir şey olur mu? Nerede yaşıyoruz biz?"

"Fiyatlar çok uçuk"

Bir yurttaş da "TÜİK'in fiyatları takip etmesi gerektiğini" ifade ederek, "Fakir, fukara, kiracı bitmiştir, emekli bitmiştir. Bunlara bir göz atmaları lazım. Bu dünyada kalır ama insanların biraz değişmesi lazım. TÜİK'e hiç inanmıyorum; çünkü ortalık çok berbat. Çok yüksek gidiyor, böyle eskisi gibi gitmiyor" dedi.

Bir başka vatandaş ise, "Enflasyon çok kötü. TÜİK yalan söylüyor. Fiyatlar çok uçuk. Hiçbir şey alamıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA