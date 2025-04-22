Enfal Katliamı'nda yakınlarını kaybedenler, Nugre Selman Cezaevi ile toplu mezarları ziyaret etti

Irak'ta devrik lider Saddam Hüseyin'in talimatıyla başlatılan Enfal Katliamı'nın 37. yılı dolayısıyla, saldırılarda hayatını kaybedenlerin yakınları güneydeki Musenna kentinde yer alan Nugre Selman Cezaevi ve toplu mezarları ziyaret etti.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) çeşitli kentlerinden gelen aileler, otobüsler ve özel araçlarıyla konvoy halinde Bağdat'taki Irak Başbakanlığına bağlı Şehitler Kurumu'na ziyaret gerçekleştirdi.

Aileler, kuruma sundukları mektupta, toplu mezarlarda bulunanların kimliklerinin tespit edilmesi, naaşlarının kendi memleketlerine gönderilmesi ve Enfal'in "soykırım" olarak kabul edilmesi talebinde bulundu.

Güneydeki Musenna kentine gelen aileler, Enfal Katliamı ile sembolleşen Nugre Selman Cezaevi ve toplu mezarları ziyaret etti.

Yakınlarının resimlerini taşıyan ve siyah kıyafetler giyen çok sayıda aile, ağıtlar yakarak yaşamını yitiren yakınlarını andı.

Enfal Katliamı

Irak'ta Baas rejimi tarafından 1980 ile 1988 arasında gerçekleştirilen ve "Enfal Operasyonları" olarak da bilinen katliamda yaklaşık 182 bin kişi hayatını kaybetmişti.

Söz konusu operasyonlarda Süleymaniye, Erbil, Kerkük ve Duhok vilayetlerinde bulunan 4 bin 500 köy yakılıp yıkılırken, can güvenliği nedeniyle çok sayıda Iraklı Kürt, başta Türkiye olmak üzere İran gibi komşu ülkelere kaçmak zorunda kalmıştı.

Irak'ta her yıl 14 Nisan'da Enfal Katliamı'nda hayatını kaybedenler için anma etkinlikleri düzenleniyor.