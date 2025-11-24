Haberler

Enez'in Kurtuluşunun 103. Yıl Dönümü Törenle Kutlandı

Enez'in Kurtuluşunun 103. Yıl Dönümü Törenle Kutlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Enez'in kurtuluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kaymakam, Garnizon Komutanı ve Belediye Başkanı halkı ve öğrencileri kutladı. Programda öğrenciler şiirler okudu, dans gösterileri sundu ve kurtuluşu sembolize eden bayrak Kaymakam'a teslim edildi. Törenin ardından kermes düzenlendi.

Enez'in kurtuluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Ardından Kaymakam Merve Ayık, Garnizon Komutanı Üsteğmen Enes Kaplan ve Belediye Başkanı Özkan Günenç, halkın ve öğrencilerin bayramını kutladı.

Törende konuşan Günenç, ilçenin kurtuluşunun 103. yıl dönümünü ve 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Öğrencilerin şiirler okuyup dans gösterileri sunduğu program, kurtuluşu sembolize eden bayrağın Kaymakam Ayık'a teslim edilmesiyle sona erdi.

Törene askeri erkan, gaziler, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Programın ardından Enez Mutlu Eller Kadın Kooperatifince düzenlenen kermes açıldı.

Kaynak: AA / Ömer Çakıcı - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan butona bastı, 15 bin öğretmen ataması gerçekleşti

Cumhurbaşkanı Erdoğan butona bastı, binlerce gencin hayali gerçekleşti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri için son günler

Emlak vergisini ödemeyenler dikkat! Süre daralıyor
Hem Türkçe hem İngilizce yazdı! Yüksel Yıldırım'ın kızından Beşiktaş taraftarına tepki

Babasına edilen küfürleri duyunca hemen telefona sarıldı
Milyoner'e ilk dakikadan veda etti! Elendiği soru stüdyoda soğuk duş etkisi yarattı

Yarışmacının ilk soruya verdiği cevapla stüdyo buz kesti
Union Saint-Gilloise'dan Galatasaray ve Fenerbahçe kıyası: Atmosfer daha çılgın

G.Saray ve Fenerbahçe'yi kıyasladılar: Atmosferleri daha çılgın
Emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri için son günler

Emlak vergisini ödemeyenler dikkat! Süre daralıyor
Serdar Ortaç'ın eski eşinden intikam almak için başvurduğu yöntem akılalmaz

Serdar Ortaç'tan akılalmaz intikam! Eski eşini çılgına çevirdi
Hande Erçel'e sette doğum günü sürprizi

Şaşkınlığı yüzüne yansıdı! Sette sürpriz doğum günü pastası
Jorge Jesus Suudi Arabistan'da tozu dumana katıyor

Suudi Arabistan'da tozu dumana katıyor
Koli basili uyarılarını umursamayan kadın telefonu için nehre girdi

Koli basilini umursamadı, telefonu için nehre girdi
Düşen C-130 uçağında incelemeler sona erdi

Düşen C-130 uçağı incelemeleri tamamlandı
Bakanlık Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı! 11 üründe tespit edildi

Bakanlık Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı
Rıdvan Dilmen'in de eski takımıydı! Tesislerini boşaltmaları isteniyor

Rıdvan Dilmen'in de takımıydı! Tesislerini boşaltmaları isteniyor
Erbakan'ın 8 dakikalık konuşması Pakistan'daki konferansa damga vurdu

Erbakan'ın 8 dakikalık konuşması uluslararası konferansa damga vurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.