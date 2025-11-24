Enez'in Kurtuluşunun 103. Yıl Dönümü Törenle Kutlandı
Enez'in kurtuluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kaymakam, Garnizon Komutanı ve Belediye Başkanı halkı ve öğrencileri kutladı. Programda öğrenciler şiirler okudu, dans gösterileri sundu ve kurtuluşu sembolize eden bayrak Kaymakam'a teslim edildi. Törenin ardından kermes düzenlendi.
Enez'in kurtuluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Ardından Kaymakam Merve Ayık, Garnizon Komutanı Üsteğmen Enes Kaplan ve Belediye Başkanı Özkan Günenç, halkın ve öğrencilerin bayramını kutladı.
Törende konuşan Günenç, ilçenin kurtuluşunun 103. yıl dönümünü ve 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.
Öğrencilerin şiirler okuyup dans gösterileri sunduğu program, kurtuluşu sembolize eden bayrağın Kaymakam Ayık'a teslim edilmesiyle sona erdi.
Törene askeri erkan, gaziler, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Programın ardından Enez Mutlu Eller Kadın Kooperatifince düzenlenen kermes açıldı.