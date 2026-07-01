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Edirne'den kısa kısa

Edirne'den kısa kısa
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Edirne'nin Enez ilçesinde hayvan yetiştiricilerine salgın hastalıklar ve biyogüvenlik tedbirleri konulu eğitim verildi. Ayrıca Edirne'de afetlere hazırlık kapsamında psikolojik ilk yardım eğitimi düzenlendi.

Edirne'nin Enez ilçesinde hayvan yetiştiricilerine salgın hastalıklar ve biyogüvenlik tedbirlerine ilişkin eğitim verildi.

Enez Tarım ve Orman Müdürlüğünce Küçükevren köyünde düzenlenen eğitim programında, yetiştiricilerle hayvan sağlığının korunması ve bulaşıcı hastalıklarla mücadele konuları ele alındı.

5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında gerçekleştirilen eğitimde, veteriner biyolojik ürünleri ile aşıların salgın hastalıkların önlenmesindeki önemi anlatıldı.

Programda ayrıca salgın hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla uygulanması gereken biyogüvenlik tedbirleri, hayvansal üretimde verimliliğin artırılması, verim kayıplarının önlenmesi, döl veriminin yükseltilmesi ve buzağı kayıplarının azaltılmasına yönelik bilgilendirme yapıldı.

Eğitimin sonunda yetiştiricilerin sahada karşılaştıkları sorunlar değerlendirilirken, çözüm önerileri konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Afetlere hazırlık kapsamında psikolojik ilk yardım eğitimi verildi

Edirne'de afet ve acil durumlara hazırlık çalışmaları kapsamında "Psikolojik İlk Yardım Eğitimi" düzenlendi.

Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen eğitime, kurumun psikososyal destek çözüm ortağı kuruluşların temsilcileri katıldı.

Eğitimde, afet ve acil durumların ardından bireylerin ve toplumun psikolojik iyilik halinin korunmasına yönelik psikolojik ilk yardım uygulamaları hakkında bilgi verildi.

Katılımcılara ayrıca psikososyal destek hizmetleri, kriz anlarında etkili iletişim yöntemleri ile afet süreçlerinde kurumlar arası koordinasyonun önemi anlatıldı.

Programın, afet ve acil durumlarda sunulacak psikososyal destek hizmetlerinin daha etkin yürütülmesine katkı sağlamasının amaçlandığı belirtildi.

Kaynak: AA / Semay Ezgi Özçetin
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