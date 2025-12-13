Edirne'de göçmen kuşlar çeltik tarlalarında yiyecek arıyor

Edirne'nin Enez ilçesinde göçmen kuşlar çeltik tarlalarında besleniyor.

Havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi dolayısıyla göçmen kuşlar bölgede konaklamayı sürdürüyor.

Gala Gölü Milli Parkı çevresindeki çok sayıda flamingo ve kuğu çeltik tarlalarında yiyecek arıyor.

Kuşların bir arada olması tarlalarda güzel görüntüler oluştururken, bölgeden geçen vatandaşlar da bu anları cep telefonuyla görüntülüyor.