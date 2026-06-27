Denizde hareketsiz halde bulundu, kaldırıldığı hastanede öldü

EDİRNE'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Enez ilçe sahilinde, serinlemek için girdiği denizde hareketsiz halde bulunan Çağlar Orakçı (33), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Enez ilçesindeki sahilde meydana geldi. Serinlemek için denize giren ve bir süre sonra suda hareketsiz kalan Çağlar Orakçı, çevredekiler tarafından kıyıya çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Enez Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Orakçı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Çağlar Orakçı'nın cenazesi, otopsi işlemleri için Edirne Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Orakçı'nın ölüm nedeni, otopsinin ardından kesinlik kazanacak.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı