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Enez'de 10 bin 500 dekar tarım arazisi suyla buluşacak

Enez'de 10 bin 500 dekar tarım arazisi suyla buluşacak
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- Edirne'nin Enez ilçesine bağlı 7 köyde yürütülen tarımsal sulama projesiyle 10 bin 500 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacak

Edirne Valisi Yunus Sezer, Enez ilçesinde yürütülen tarımsal sulama çalışmalarını inceledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Sezer, ilçeye bağlı Yenice ve Çavuşköy'de Edirne İl Özel İdaresince yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Çavuşköy, Büyükevren, Çeribaşı, Hasköy, Yenice, Küçükevren ve Gülçavuş köylerini kapsayan projeyle 10 bin 500 dekar tarım arazisi suyla buluşturulacak.

Sulama sisteminin tamamlanmasıyla bölgedeki üreticilerin ikinci ürün ekimi yapabilmesine imkan sağlanacak.

Edirne İl Özel İdaresince 2026 yılı yatırım programı kapsamında kent genelinde 91 tarımsal sulama, içme suyu ve kanalizasyon projesinin hayata geçirildiği belirtildi.

Kaynak: AA
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