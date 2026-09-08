Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar Çorum'da ziyaretlerde bulundu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Çorum'da ziyaretlerde bulundu.

Bakan Bayraktar, Çorum Valiliği bahçesinde Vali Ali Çalgan ve protokol üyeleri tarafından karşılandı.

Daha sonra Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Bayraktar, Vali Çalgan'dan kentteki kamu yatırımları hakkında bilgi aldı.

Ardından AK Parti Çorum İl Başkanı Yakup Alar'ı ziyaret eden Bayraktar, parti yöneticileriyle teşkilat çalışmalarını değerlendirdi.

Bayraktar, Hürriyet Meydanı'nda vatandaşlarla sohbet ettikten sonra Türkiye Muharip Gaziler Derneği Çorum Şube Başkanı Muharrem Gül ile dernek merkezinde bir araya geldi.

Hürriyet Meydanı çevresinde esnaf ziyareti gerçekleştiren Bayraktar, AK Parti teşkilatlarında geçmiş dönemlerde yöneticilik yapan Cemalettin Polattaş'ı Velipaşa Hanı'ndaki dükkanında ziyaret etti. Bayraktar, ziyarette Polattaş'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı teşekkür belgesi verdi. Polattaş ise Bakan Bayraktar'a antika kahve fincanı hediye etti.

Bayraktar, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ı ziyaret ederek, belediyecilik faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Ziyaretlere AK Parti Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya da katıldı.

Kaynak: AA