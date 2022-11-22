Enerji Krizi Sürerken İspanya'nın Bazı Şehirlerinde Noel Işıkları Yakıldı Güncel Haberler Avrupa genelinde enerji krizi devam ederken İspanya'nın bazı şehirlerinde geleneksel Noel ışıklarının yakılmasıyla Noel sezonu kutlamaları başladı. Avrupa genelinde enerji krizi devam ederken İspanya'nın bazı şehirlerinde geleneksel Noel ışıklarının yakılmasıyla Noel sezonu kutlamaları başladı. İspanya'nın Vigo şehrinde, belediye başkanı Abel Caballero Cumartesi günü Noel ışıklarının yakılmasının açılışını yaptı. SES (İspanyolca): ABEL CABALLERO, Vigo Belediye Başkanı: "Burada bulunan herkes adına Noel ışıklarını yakabildiğimiz için çok heyecanlıyız." Bazı İspanyol şehirleri, enerji krizi nedeniyle ışıkları yakma tarihlerini ertelemek gibi önlemler almayı tercih ederken, diğerleri geleneklerini sürdürdü. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Madrid'den bildiriyor.(XHTV) Kaynak: Xinhua / Güncel İspanya Vigo Noel Güncel Haberler

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