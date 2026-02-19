Haberler

Bakan Bayraktar, Avrupa Komisyonu Enerji ve Konut Komiseri Jorgensen ile Görüştü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Fransa'da Avrupa Komisyonu Enerji ve Konut Komiseri Dan Jorgensen ile bir araya gelerek enerji arz güvenliği ve yeşil dönüşüm konularında işbirliğini derinleştirme kararlılığını vurguladı.

"Enerji arz güvenliği ve yeşil dönüşüm ekseninde şekillenen iş birliğimizi daha ileriye taşıma kararlılığı gösteriyoruz. Bölgesel ve küresel bir dönüşüm sürecinin içerisinde yer aldığımız bu dönemde ilişkilerimizi somut çıktılarla güçlendirmek istiyoruz. Bu anlamda Türkiye ve AB arasında enerji iş birliğinin derinleştirilmesini önemli görüyoruz."

Kaynak: ANKA
