Endonezya ve Avustralya, karşılıklı güvenlik istişaresini öngören güvenlik anlaşması imzaladı

Güncelleme:
Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ve Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, iki ülkenin güvenliğini tehdit eden durumlarda karşılıklı istişarede bulunmayı taahhüt eden yeni bir güvenlik anlaşması imzaladı.

Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, ülkeye resmi ziyaretini yapan Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ile bir araya geldi.

Başkent Cakarta'da görüşen liderler, iki ülkeden birinin güvenliğinin tehdidi halinde karşılıklı istişarede bulunmayı taahhüt eden yeni güvenlik anlaşmasının imzalandığını duyurdu.

Albanese, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Komşularımızla daha güçlü bağlar kurmak hepimizi daha güvende kılar. Birlikte daha güçlü, güvenli ve barışçıl bir bölge inşa ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Albanese, ülkeye ilk resmi ziyaretini yapan Subianto ile 12 Kasım 2025'te, ortak güvenliklerine ilişkin yeni ikili anlaşmanın müzakerelerini tamamladıklarını belirtmişti. Albanese, anlaşmanın mevcut güvenlik ve savunma işbirliğinin kapsamını da genişlettiğini dile getirerek ocak ayında anlaşmayı resmen imzalamak üzere Endonezya'yı ziyaret edeceğini söylemişti.

