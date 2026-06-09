Endonezya ve ABD hava kuvvetleri özel birliklerinden ortak askeri tatbikat

Endonezya ile ABD hava kuvvetlerine bağlı özel birliklerinin ortak askeri tatbikat düzenlediği bildirildi.

Antara ajansının haberine göre, Endonezya Hava Kuvvetlerine bağlı Hızlı Tepki Kolordusu (Korpasgat) ile ABD Hava Kuvvetleri bünyesindeki Özel Operasyonlar Komutanlığının (AFSOC), "Doğrudan Eylem Kara Keşfi 2026" tatbikatı Batı Cava eyaletine bağlı Bandung bölgesinde icra edildi.

Korpasgat Sözcüsü Albay Jaito Novyan Sulistiyono, konuya dair açıklamasında, dünkü tatbikatın planlama, hava saldırısı hedef tespiti ve çatışma alanından tıbbi tahliye gibi çeşitli senaryoları kapsadığını belirtti.

Özel birliklerin tatbikatta yüksek hız, hassasiyet ve koordinasyonu ön planda tuttuğunu vurgulayan Sulistiyono, şunları kaydetti:

"Bu faaliyet, karşılıklı çalışabilirliği geliştirmek, taktik, teknik ve prosedürleri uyumlu hale getirmek için etkili platform işlevi gördü. Tatbikatın, personelimizin gelecekteki ortak operasyonlara yönelik hazırlık seviyesini en üst noktaya taşımasını bekliyoruz."