Endonezya şirketlerden çocukların sosyal medya kısıtlaması kapsamında askıya alınan hesapların sayısını istedi

Endonezya'da hükümet, şirketlerden, 16 yaş altındakilerin sosyal medya kullanmasını engelleyen düzenleme uyarınca askıya alınan hesapların sayısı hakkında bilgi talep etti.

Endonezya İletişim ve Dijital İşler Bakanı Meutya Hafid, ülkede martta yürürlüğe giren sosyal medya düzenlemesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sosyal medya şirketlerine, düzenleme kapsamında askıya alınan hesap sayısını bildirmeleri çağrısında bulunan Hafid, "Yasaya uyumluluğun tek başına yeterli olmadığı konusunda ısrarcı olmayı sürdüreceğiz. Şeffaflık adına rakamları da kamuoyuna bildirmeliyiz." dedi.

Hafid, Endonezya'da gençlerin günde neredeyse 8 saati internette geçirdiğini ve büyük ihtimalle ülkenin kalabalık nüfusu nedeniyle sosyal medya şirketlerinin düzenlemeye hızla uyumluluk gösteremediğini söyledi.

Avustralya hükümetinin Aralık 2025'te 16 yaş altı gençlerin sosyal medya platformlarına erişimini yasaklayan yasal düzenlemeyi hayata geçiren ilk ülke olmasının ardından Cakarta yönetimi de martta benzer bir adım atarak Güneydoğu Asya'da bu uygulamayı başlatan ilk ülke olarak kayda geçmişti.

TikTok, ülkede 16 yaşın altındakilere ait 1,7 milyon hesabı devre dışı bırakmış ve düzenlemeye uyma konusunda ciddi ilerleme kaydeden ilk sosyal medya platformu olmuştu.

Kaynak: AA / Emirhan Demir
MİT 'çok gizli' belgeyi paylaştı! İşte Humeyni'nin Türkiye'deki adresi ve kod adı

MİT "çok gizli" Humeyni belgesini paylaştı
Doğumu eşi yaptı, 'nazı' kocası çekti: Sosyal medyada alay konusu oldu!

Doğumu eşi yaptı, "nazı" kocası çekti: Sosyal medyada alay konusu oldu!
Memur zammında büyük değişim! İlk tahminler geldi

Memur zammında büyük değişim! İlk tahminler geldi
İzmir'de tutuklu bulunan Cehennem Necati'ye bir şok daha

İzmir'de tutuklu bulunan Cehennem Necati'ye bir şok daha
ABD-İran savaşıyla ilgili tedirgin eden iddia: Rusya da dahil olacak

3. Dünya savaşının ayak sesleri! Bu iddia doğruysa vay halimize
Doğumu eşi yaptı, 'nazı' kocası çekti: Sosyal medyada alay konusu oldu!

Doğumu eşi yaptı, "nazı" kocası çekti: Sosyal medyada alay konusu oldu!
Fener maçında yaptığı şov, Mete Kuş'u görevinden etti

Konya-Fener maçında yaptığı şov pahalıya patladı

Taraftar havalara uçacak! Dries Mertens geri dönüyor

Geri dönüyorlar!