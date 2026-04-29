Endonezya şirketlerden çocukların sosyal medya kısıtlaması kapsamında askıya alınan hesapların sayısını istedi

Endonezya'da hükümet, şirketlerden, 16 yaş altındakilerin sosyal medya kullanmasını engelleyen düzenleme uyarınca askıya alınan hesapların sayısı hakkında bilgi talep etti.

Endonezya İletişim ve Dijital İşler Bakanı Meutya Hafid, ülkede martta yürürlüğe giren sosyal medya düzenlemesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sosyal medya şirketlerine, düzenleme kapsamında askıya alınan hesap sayısını bildirmeleri çağrısında bulunan Hafid, "Yasaya uyumluluğun tek başına yeterli olmadığı konusunda ısrarcı olmayı sürdüreceğiz. Şeffaflık adına rakamları da kamuoyuna bildirmeliyiz." dedi.

Hafid, Endonezya'da gençlerin günde neredeyse 8 saati internette geçirdiğini ve büyük ihtimalle ülkenin kalabalık nüfusu nedeniyle sosyal medya şirketlerinin düzenlemeye hızla uyumluluk gösteremediğini söyledi.

Avustralya hükümetinin Aralık 2025'te 16 yaş altı gençlerin sosyal medya platformlarına erişimini yasaklayan yasal düzenlemeyi hayata geçiren ilk ülke olmasının ardından Cakarta yönetimi de martta benzer bir adım atarak Güneydoğu Asya'da bu uygulamayı başlatan ilk ülke olarak kayda geçmişti.

TikTok, ülkede 16 yaşın altındakilere ait 1,7 milyon hesabı devre dışı bırakmış ve düzenlemeye uyma konusunda ciddi ilerleme kaydeden ilk sosyal medya platformu olmuştu.