Endonezya: Rusya'dan Ham Petrol İthal Edeceğiz

Endonezya Enerji ve Maden Kaynakları Bakanı Bahlil Lahadalia, Rusya ile yapılan anlaşma doğrultusunda ham petrol ithalatına başlayacaklarını duyurdu. İthalat sürecinin bir veya iki hafta içinde tamamlanması bekleniyor.

CAKARTA, 12 Mayıs (Xinhua) -- Endonezya Enerji ve Maden Kaynakları Bakanı Bahlil Lahadalia, Rusya'dan ham petrol ithalatına başlayacaklarını duyurdu.

Bahlil pazartesi günü başkent Cakarta'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya ile ham petrol alımı konusunda anlaşmaya varıldığını, sözleşmelerin imzalandığını ve teslimatların başlaması için yalnızca sevkiyat düzenlemelerinin kaldığını belirterek, "Süreç bir veya iki hafta içinde tamamlanabilir" dedi.

Anlaşmanın maliyeti ve fiyatlandırma şartlarına dair ayrıntı paylaşmayan bakan, bu hamlenin küresel piyasalardaki belirsizliklere karşı ülkenin enerji arzını çeşitlendirme ve ulusal enerji güvenliğini güçlendirme stratejisinin bir parçası olduğunu kaydetti.

Kaynak: Xinhua
