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CAKARTA, 24 Kasım (Xinhua) -- Endonezya polisi Sumatra eyaletinde bir uyuşturucu kaçakçılığı şebekesini çökertirken, operasyonda 378 kilogram kristal metamfetamin, 200.000'den fazla ecstasy hapı ve binlerce yasadışı elektronik sigara kartuşu ele geçirdi.

Polis yetkililerinin pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre, ulusal polis narkotik birimi, Ulusal Narkotik Ajansı ve gümrük yetkililerinin ortak operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen uyuşturucuların değerinin yaklaşık 1,01 trilyon rupi (yaklaşık 55 milyon ABD doları) olduğu belirtildi.

Soruşturmayı yürüten yetkililer, şebekenin uyuşturucuları yıl sonuna doğru dağıtmayı planladığını söyledi.

Polis, şebekenin elebaşı olduğu iddia edilen kişinin halen firarda olduğunu, 5 şüphelinin ise sevkiyatları taşıma, teslim alma, paketleme ve dağıtmakla suçlandığını bildirdi.

Kaynak: Xinhua