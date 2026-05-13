Endonezya, Yükselen Petrol Fiyatları Karşısında Elektriğe Yönelecek

Endonezya Maliye Bakanı Purbaya Yudhi Sadewa, Ortadoğu'daki çatışmalar nedeniyle artan küresel petrol fiyatları karşısında yakıt tüketimini kontrol altına almak için önlemleri artırdıklarını duyurdu. Ülke, elektrikli araç teşviklerini hayata geçirerek fosil yakıtlardan elektriğe geçişi araştırıyor.

CAKARTA, 13 Mayıs (Xinhua) -- Endonezya Maliye Bakanı Purbaya Yudhi Sadewa, Ortadoğu'da süregelen çatışmalara bağlı olarak küresel petrol fiyatlarındaki artışın devam etmesi nedeniyle yakıt tüketimini kontrol altına almaya yönelik önlemleri artırdıklarını söyledi.

Purbaya salı günü başkent Cakarta'da düzenlediği basın toplantısında, ithalat bağımlılığını azaltmak ve ülkedeki yerel elektrik arzı fazlasından yararlanmak amacıyla fosil yakıtlardan elektriğe geçişi araştırdıklarını belirtti.

Purbaya mayıs başında yaptığı açıklamada, yakıt tüketimini kontrol altına almaya yönelik çalışmalar kapsamında hazirandan itibaren elektrikli araç teşviklerini uygulamaya koyacaklarını duyurmuştu.

Döviz kuru istikrarı konusuna da değinen Purbaya, Endonezya Merkez Bankası'nın artan küresel belirsizlik ve yüksek petrol fiyatları karşısında Endonezya rupisini korumak için yeterli yetkilere ve araçlara sahip olduğunu ifade etti.

Salı günü ABD doları karşısında 17.500 seviyesine gerileyen Endonezya rupisi tarihindeki en düşük seviyeyi gördü.

Kaynak: Xinhua
