Endonezya'nın Orta Cava Eyaletinin Semarang Kentini Vuran Şiddetli Yağışlar Caddeleri Sular Altında Bıraktı
SEMARANG, 26 Ekim (Xinhua) -- Endonezya'nın Orta Cava eyaletindeki Semarang kentini vuran şiddetli yağışların ardından sel sularının içinde ilerleyen araçlar, 25 Ekim 2025. (Fotoğraf: Kalila/Xinhua)
SEMARANG, 26 Ekim (Xinhua) -- Endonezya'nın Orta Cava eyaletindeki Semarang kentini vuran şiddetli yağışların ardından sel sularının içinde ilerleyen araçlar, 25 Ekim 2025. (Fotoğraf: Kalila/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel