Endonezya'nın Batı Sumatra Eyaletini Sel Vurdu
BATI SUMATRA, 25 Kasım (Xinhua) -- Endonezya'nın Batı Sumatra eyaletinin Padang Pariaman bölgesini vuran şiddetli yağışların ardından sel sularının içinden geçen insanlar, 24 Kasım 2025. (Fotoğraf: Andri Mardiansyah/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel