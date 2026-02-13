Haberler

Endonezya'nın ilk uçak gemisini İtalya hediye ediyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Endonezya Savunma Bakanlığı, ülkenin ilk uçak gemisinin İtalya tarafından hediye edileceğini ve geminin 2026'dan önce ülkeye ulaşmasını beklediklerini açıkladı.

Endonezya, ilk uçak gemisini İtalya'nın hediye edeceğini bildirdi.

Antara haber ajansına göre, Endonezya Savunma Bakanlığı Halkla İlişkiler Müdürü Rico Ricardo Sirait, yaptığı açıklamada, ülkenin ilk uçak gemisini İtalya'nın hediye edeceğini duyurdu.

Daha önce İtalyan ordusunda hizmet veren Giuseppe Garibaldi isimli geminin tadilatı için Endonezya hükümetinin de bir bütçe ayıracağını ifade eden Sirait, bu konuda İtalya ile görüşmelerinin devam edeceğini belirtti.

Sirait, geminin 5 Ekim 2026'dan önce Endonezya'ya ulaşmasını beklediklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel
Antalya Havalimanı'nda büyük panik! Uçağın iniş takımları kırıldı, motoru piste sürttü

Antalya Havalimanı'nda büyük panik! Uçağın iniş takımları kırıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Derbi öncesi flaş karar! Sadettin Saran futbolculara duyurdu

Derbi öncesi flaş karar! Futbolculara son idmanda duyurdu
Gözde Seda Altuner kilo vermesinin sırrını açıkladı

Hızla kilo veren ünlü oyuncudan tehlikeli uyarı
Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Sadece 2 gün kaldı

Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Sadece 2 gün kaldı
Sağanak vurdu, Manavgat Şelalesi ortadan kayboldu

Şiddetli sağanak ilçenin sembolünü görünmez hale getirdi
Derbi öncesi flaş karar! Sadettin Saran futbolculara duyurdu

Derbi öncesi flaş karar! Futbolculara son idmanda duyurdu
Enkaz devralan Michael Carrick'ten büyük başarı

Enkaz devralan Carrick'ten 1 ayda tarihi başarı
Enes Batur adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Gözaltına alınan Enes Batur hakkında karar verildi