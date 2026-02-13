Endonezya'nın ilk uçak gemisini İtalya hediye ediyor

Endonezya, ilk uçak gemisini İtalya'nın hediye edeceğini bildirdi.

Antara haber ajansına göre, Endonezya Savunma Bakanlığı Halkla İlişkiler Müdürü Rico Ricardo Sirait, yaptığı açıklamada, ülkenin ilk uçak gemisini İtalya'nın hediye edeceğini duyurdu.

Daha önce İtalyan ordusunda hizmet veren Giuseppe Garibaldi isimli geminin tadilatı için Endonezya hükümetinin de bir bütçe ayıracağını ifade eden Sirait, bu konuda İtalya ile görüşmelerinin devam edeceğini belirtti.

Sirait, geminin 5 Ekim 2026'dan önce Endonezya'ya ulaşmasını beklediklerini kaydetti.