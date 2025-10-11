Haberler

Endonezya, Gazze Ateşkesini Memnuniyetle Karşıladı

Endonezya Dışişleri Bakanlığı, Gazze'de yürürlüğe giren ateşkesi memnuniyetle karşıladığını ve düşmanlıkların kalıcı sona ermesi temennisinde bulundu. Bakanlık, insani yardım erişiminin sağlanması gerektiğini vurgulayarak, Gazze'nin yeniden inşası sürecinde aktif destek vereceklerini bildirdi.

Endonezya'nın, ABD, Mısır, Katar ve Türkiye tarafından yürütülen arabuluculuk çabalarını takdirle karşıladığı kaydedilerek, ateşkes anlaşmasının tüm hükümlerinin iyi niyetle uygulanması gerektiğinin altı çizildi.

İnsani yardıma erişimin "derhal ve geniş çapta" sağlanması gerektiği vurgulanarak, Endonezya'nın Gazze'nin yeniden inşası sürecini aktif desteklemeye hazır olduğu belirtildi.

Açıklamada, Endonezya'nın uluslararası topluma yönelik, Filistin'deki barış sürecini iki devletli çözüm temelinde yeniden başlatmak ve ilgili Birleşmiş Milletler kararları ve uluslararası hukuka uygun, bağımsız ve egemen Filistin Devletinin kurulmasını sağlamak için bu ivmeyi yakalama çağrısına yer verildi.

İsrail ordusu, Mısır'da varılan anlaşma sonrası Gazze Şeridi'nde ateşkesin dün yerel saatle 12.00'de devreye girdiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA / Yasin Yorgancı - Güncel
