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Endonezya Eski Eğitim Bakanı Makarim'e Yolsuzluktan 10 Yıl Hapis Cezası

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Endonezya eski Eğitim Bakanı Nadiem Anwar Makarim, Gojek ve Google bağlantılı bir ihale sürecinde haksız kazanç sağlamak suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

CAKARTA, 1 Temmuz 2026 (Xinhua) -- Endonezya eski Eğitim Bakanı Nadiem Anwar Makarim ve eşi, 30 Haziran 2026.

Endonezya'nın eski Eğitim Bakanı Nadiem Anwar Makarim, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Makarim, 2019 yılında Endonezya'nın popüler araç çağırma ve dijital ödeme şirketi Gojek'teki görevinden ayrılarak bir önceki hükümete katılmış ve 2024 yılına kadar eğitim bakanı olarak görev yapmıştı.

Makarim, bir ihale sürecinde Gojek'in önemli yatırımcılarından Google'ı kayırarak haksız kazanç sağlamakla ve devleti zarara uğratmakla suçlanıyordu. (Fotoğraf: Agung Kuncahya B/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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