Endonezya, İsrail'in alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistlerinin serbest bırakılması çağrısında bulundu

Endonezya Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Dudung Abdurrachman, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukayı kırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda saldırarak alıkoyduğu aktivistlerin serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Antara ajansının haberine göre, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Dudung, başkent Cakarta'daki Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Ofisi'nde, İsrail'in, Gazze Şeridi'ne yönelik ablukayı kırmayı ve insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda yasa dışı müdahalesine ilişkin açıklama yaptı.

Dudung, İsrail'e alıkoyduğu tüm insani yardım gemilerini ve gemilerde bulunan aktivistleri "derhal serbest bırakması" çağrısında bulunarak Endonezya hükümetinin Filistinlilere yönelik insani yardımın uluslararası hukuk çerçevesinde sürdürülmesini talep ettiğini vurguladı.

Hükümetin yurt dışındaki diplomatik bağlantıları aracılığıyla gelişmeleri izlemeye devam ettiğini belirten Dudung, Endonezyalı temsilcilerin filoda yer alan Endonezya vatandaşlarının yerlerini ve durumlarını doğruladığını bildirdi.

Dudung, Dışişleri Bakanlığı ile yurt dışındaki Endonezya temsilciliklerinin sahadaki gelişmelere bağlı olarak Endonezya vatandaşları için koruyucu önlemler hazırladığına işaret etti.

Endonezya'nın Türkiye, Bangladeş, Brezilya, İspanya, Kolombiya, Libya, Maldivler, Pakistan ve Ürdün ile yaptığı ortak açıklamayı anımsatan Dudung, "Endonezya ve diğer 9 ülke, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırısını şiddetle kınıyor. Endonezyalı temsilciler, yerel yetkililerle koordinasyon sağlamak için hazır bekliyor." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusunun Küresel Sumud Filosu'na saldırıları

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukasını kırmayı ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 29 Nisan gecesi Girit Adası açıklarında Yunan kara sularından birkaç deniz mili açıkta İsrail ordusunun hukuk dışı müdahalesine maruz kalmıştı.

Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta, uluslararası sulardaki saldırısında İsrail ordusu, 177 aktivisti alıkoyup kötü muamelede bulunmuştu.

İsrail ordusu, 44 ülkeden 428 aktivistin yer aldığı toplamda 50 tekneden oluşan filoya, 18 Mayıs'ta Gazze'ye doğru uluslararası sularda seyir halindeyken yeni bir saldırı düzenledi ve aktivistleri hukuka aykırı şekilde alıkoydu. Filoda 78 Türk katılımcı yer alıyordu.

İsrail ordusu, Ağustos 2025'te de 44'ten fazla ülkeden 500 aktivisti taşıyan 40'tan fazla tekneyle Gazze'ye yönelen Küresel Sumud Filosu'na benzer bir saldırıda bulunmuştu.