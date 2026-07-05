Endonezya: Aşırı Hava Koşulları Çöp Depolama Alanlarındaki Yangın Riskini Artırıyor

CAKARTA, 5 Temmuz (Xinhua) -- Endonezya hükümeti, gelecek aylarda ülkeyi etkisi altına alması beklenen aşırı hava koşulları nedeniyle tüm yerel yönetimleri, çöp depolama alanlarındaki yangın risklerine karşı hazırlıklarını artırmaya çağırdı.

Yerel basının aktardığına göre Endonezya Çevre Bakan Yardımcısı Diaz Faisal Malik Hendropriyono cumartesi günkü açıklamasında, Cakarta yakınlarındaki Tangerang bölgesinde bulunan bir çöp depolama alanında günlerdir kontrol altına alınamayan yangına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hendropriyono, "Yerel yönetimlere çöp depolama alanlarındaki yangınlara karşı hazırlıklı olmaları için bir genelge gönderdik. Dünya Meteoroloji Örgütü de El Nino'ya ilişkin bir uyarı yayımladı. Bu uyarı, ülke genelindeki diğer çöp depolama alanlarında da yangın çıkma olasılığı bulunduğundan yangın riskine karşı hazırlıklı olmamız gerektiği anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.

Hendropriyono, merkezi hükümetin belediye başkanları ve yerel yönetimlere bir dizi teknik talimat ilettiğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua