Endonezya'daki Sinabung Yanardağı faaliyete geçti
KUZEY SUMATRA, 1 Eylül (Xinhua) -- Endonezya'nın Kuzey Sumatra eyaletinde volkanik madde püskürten Sinabung Yanardağı, 31 Ağustos 2026. Endonezya'nın Kuzey Sumatra eyaletindeki Sinabung Yanardağı pazartesi sabahı faaliyete geçti.
KUZEY SUMATRA, 1 Eylül (Xinhua) -- Endonezya'nın Kuzey Sumatra eyaletinde volkanik madde püskürten Sinabung Yanardağı, 31 Ağustos 2026.
Endonezya'nın Kuzey Sumatra eyaletindeki Sinabung Yanardağı pazartesi sabahı faaliyete geçti. Yanardağ yakınlarındaki Berastagi kenti volkanik küllerle kaplandı. (Fotoğraf: Sarianto/Xinhua)
Kaynak: Xinhua