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Endonezya'daki Sinabung Yanardağı faaliyete geçti

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KUZEY SUMATRA, 1 Eylül (Xinhua) -- Endonezya'nın Kuzey Sumatra eyaletinde volkanik madde püskürten Sinabung Yanardağı, 31 Ağustos 2026. Endonezya'nın Kuzey Sumatra eyaletindeki Sinabung Yanardağı pazartesi sabahı faaliyete geçti.

KUZEY SUMATRA, 1 Eylül (Xinhua) -- Endonezya'nın Kuzey Sumatra eyaletinde volkanik madde püskürten Sinabung Yanardağı, 31 Ağustos 2026.

Endonezya'nın Kuzey Sumatra eyaletindeki Sinabung Yanardağı pazartesi sabahı faaliyete geçti. Yanardağ yakınlarındaki Berastagi kenti volkanik küllerle kaplandı. (Fotoğraf: Sarianto/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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