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Endonezya'daki Deprem Sonrası Manzara

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Endonezya'daki Deprem Sonrası Manzara

MALUKU, 11 Ocak (Xinhua) -- Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) tarafından sağlanan fotoğrafta, Endonezya'nın Maluku eyaletinde meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki deprem sonrasında hasar gören bir ev görülüyor, 10 Ocak 2023.

MALUKU, 11 Ocak (Xinhua) -- Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) tarafından sağlanan fotoğrafta, Endonezya'nın Maluku eyaletinde meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki deprem sonrasında hasar gören bir ev görülüyor, 10 Ocak 2023.

Yetkililer ve meteoroloji idaresi, ülkenin doğusundaki Maluku eyaletinde Salı günü erken saatlerde meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki deprem sonrasında çok sayıda ev ve binanın yıkıldığını açıkladı. (Fotoğraf: BNPB/Xinhua aracılığıyla)

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Kaynak: Xinhua / Güncel

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