Haberler

Endonezya'da çevrim içi dolandırıcılıkla suçlanan 210 yabancı gözaltına alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Endonezya'nın Batam kentinde yapılan operasyonda, uluslararası çevrim içi dolandırıcılığa karıştığı iddia edilen 210 yabancı gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında 125 Vietnam, 84 Çin ve 1 Myanmar vatandaşı bulunuyor.

Endonezya'da uluslararası çevrim içi dolandırıcılık faaliyetlerine karıştıkları iddiasıyla 210 yabancının gözaltına alındığı bildirildi.

Antara News'in Göçmenlik Genel Müdürlüğünün açıklamasına dayandırdığı haberine göre, uluslararası çevrim içi dolandırıcılığa karıştıkları iddiasıyla Batam kentinde bir binaya operasyon düzenlendi.

Operasyonda 125 Vietnam, 84 Çin ve 1 Myanmar vatandaşı gözaltına alındı.

İlk incelemelere göre, grubun sahte uygulamalar yoluyla Avrupa ve Vietnam'daki kişileri hedef aldığı ve yerel bağlantılarının araştırıldığı belirtildi.

Kaynak: AA / Bekir Aydoğan
İran: ABD'nin teklifini hala düşünüyoruz, herhangi bir saldırıya güçlü karşılık vereceğiz

ABD "Yanıt bekliyoruz" dedi, İran açıklama yaptı! Bir de tehdit var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rapçi Çakal imajını değiştirdi, gören tanıyamadı

Ünlü rapçi imaj değiştirdi, gören tanıyamadı
Hüseyin Tatlı'dan abisi İbrahim Tatlıses hakkında şok sözler: Bıçak kemiğe dayandı

Hüseyin Tatlı'dan abisi İbrahim Tatlıses hakkında şok sözler
Beşiktaş'ta trafikte tartıştığı aracın önünü kesen polisin ifadesi ortaya çıktı

Trafiği birbirine katan polisin ifadesi ortaya çıktı
Ukrayna ordusunda savaşan Kolombiyalı asker, Ruslar tarafından esir alındı

"Nerelisin?" sorusuna verdiği yanıt Rus askerlerini şaşkına çevirdi
Rapçi Çakal imajını değiştirdi, gören tanıyamadı

Ünlü rapçi imaj değiştirdi, gören tanıyamadı
Kıraathane görünümlü kumarhane! Kadınları kullanıp çiftçileri borçlandırmışlar

Çiftçilerin kabusu olan kadınlar! Neyse ki ekipler gerekeni yaptı

3 yıl içerisinde bambaşka biri oldu

3 yıl boyunca spor yaptı! İşte son hali