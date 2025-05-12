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Endonezya'da Tekne Faciası: 7 Ölü, 34 Yaralı

Endonezya'da Tekne Faciası: 7 Ölü, 34 Yaralı
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Endonezya'nın Bengkulu eyaletinde bir ahşap teknenin batması sonucu 7 yerli turist hayatını kaybetti, 34 kişi yaralandı. Olay, kötü hava koşulları nedeniyle meydana geldi.

CAKARTA, 12 Mayıs (Xinhua) -- Endonezya'nın Bengkulu eyaletinde ahşap bir teknenin batması sonucu 7 yerli turist hayatını kaybetti, 34 kişi de yaralandı.

Eyaletin arama ve kurtarma ofisi başkanı Muslikun Sodik, pazartesi günü yaptığı açıklamada olayın aynı pazar günü saat 16.30 sularında meydana geldiğini belirtti. Sodik, 98 yerli turist ve 6 mürettebatın bulunduğu teknenin Tikus Adası'ndan Bengkulu kentine dönerken battığını belirtti.

Sodik, Xinhua'ya verdiği demeçte, "Tekne, Bengkulu'ya yaklaşırken kötü hava koşulları yüzünden motor arızası yaşamış.

Şiddetli rüzgara ve yüksek dalgalara maruz kalan tekne kayalığa çarpmış ve su alarak batmış" dedi.

Sodik, "Kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 15 yaralı RSHD Bengkulu'ya, 19 kişi de eyaletteki Bhayangkara Polis Hastanesi'ne kaldırıldı" diye ekledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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