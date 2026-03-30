Endonezya'nın Kuzeyindeki Sularda Motorlu Tekne Battı: 27 Kişi Kayıp

KUZEY MALUKU, 30 Mart (Xinhua) -- Endonezya'nın Kuzey Maluku eyaletine bağlı Taliabu Adası'nın kuzeyindeki sularda arama ve kurtarma operasyonu gerçekleştiren ekipler, 30 Mart 2026.

Endonezya Ulusal Arama ve Kurtarma Ajansı'nın (Basarnas) Palu Şubesi'nden pazartesi günü yapılan açıklamaya göre, Endonezya'nın Kuzey Maluku eyaletine bağlı Taliabu Adası'nın kuzeyindeki sularda Nazila 05 adlı bir motorlu teknenin batmasının ardından teknede bulunan 27 yolcuya ulaşılamıyor. (Fotoğraf: Basarnas Palu Şubesi/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

