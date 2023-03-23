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Endonezya'da Şiddetli Yağışların Ardından Gelen Sel Hayatı Olumsuz Etkiledi

Güncel Haberler

Endonezya'da Şiddetli Yağışların Ardından Gelen Sel Hayatı Olumsuz Etkiledi

SOLOK, 23 Mart (Xinhua) -- Endonezya'nın Batı Sumatra eyaletinin Solok bölgesindeki Nagari Desa Surian'da etkili olan şiddetli yağışların tetiklediği sellerin ardından enkazlar arasında yürüyen köylüler, 22 Mart 2023. (Fotoğraf: Andri Mardiansyah/Xinhua)

SOLOK, 23 Mart (Xinhua) -- Endonezya'nın Batı Sumatra eyaletinin Solok bölgesindeki Nagari Desa Surian'da etkili olan şiddetli yağışların tetiklediği sellerin ardından enkazlar arasında yürüyen köylüler, 22 Mart 2023. (Fotoğraf: Andri Mardiansyah/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

23 Mart 22 Mart Desa Güncel Haberler

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