Endonezya'da Şiddetli Yağışların Ardından Gelen Sel Hayatı Olumsuz Etkiledi
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SOLOK, 23 Mart (Xinhua) -- Endonezya'nın Batı Sumatra eyaletinin Solok bölgesindeki Nagari Desa Surian'da etkili olan şiddetli yağışların tetiklediği sellerin ardından enkazlar arasında yürüyen köylüler, 22 Mart 2023. (Fotoğraf: Andri Mardiansyah/Xinhua)
SOLOK, 23 Mart (Xinhua) -- Endonezya'nın Batı Sumatra eyaletinin Solok bölgesindeki Nagari Desa Surian'da etkili olan şiddetli yağışların tetiklediği sellerin ardından enkazlar arasında yürüyen köylüler, 22 Mart 2023. (Fotoğraf: Andri Mardiansyah/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel