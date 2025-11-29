Haberler

Endonezya'da Sel ve Toprak Kaymalarında Can Kaybı 303'e Yükseldi

Güncelleme:
Endonezya'nın Sumatra Adası'ndaki şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 303'e ulaştı. Hava koşullarının olumsuz etkileri devam ederken, yaralı sayısı 500'ü geçti ve arama kurtarma çalışmaları zor şartlar altında sürüyor.

Endonezya'nın Sumatra Adası'nda şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında yaşamını yitirenlerin sayısı 303'e çıktı.

Endonezya'da son zamanlarda birçok kişinin hayatını kaybetmesine yol açan olumsuz hava koşulları etkisini sürdürüyor.

Endonezya Afetle Mücadele Ajansından yapılan açıklamada, arama kurtarma ekiplerinin daha fazla kişinin cansız bedenine ulaştığı ve ölü sayısının 303'e yükseldiği duyuruldu.

Açıklamada, 500'den fazla yaralının tedavisinin sürdüğü, kapalı yollar nedeniyle erişilemeyen alanlara ulaşılmasıyla ölü sayısının artmasından endişe edildiği bildirildi.

Endonezya Meteoroloji, İklim Bilim ve Jeofizik Ajansı, olumsuz hava koşullarının birkaç gün daha süreceği uyarısında bulundu.

Endonezya Afetle Mücadele Ajansı, binlerce ev ve binanın yağışlar nedeniyle sular altında kaldığı ve binlerce ailenin yerinden olduğu bilgisini paylaştı.

Ayrıca demir yolları, köprüler, pirinç tarlaları, hayvanlar ve kamusal alanlar da sellerde zarar gördü.

Endonezya Afetle Mücadele Ajansı Başkanı Suharyanto, Sumatra Adası'nın kuzeyinin afetlerden en ağır etkilenen bölge olduğunu belirterek, arama kurtarma çalışmalarının zorlu arazi koşulları, hasar gören yollar ve olumsuz hava şartları nedeniyle güçlükle sürdürüldüğünü kaydetti.

Birçok bölgeye hala ulaşılamadığını vurgulayan Suharyanto, can kaybının artabileceğine işaret etti.

Kaynak: AA / Zeynep Katre Oran - Güncel
