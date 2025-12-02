Haberler

Endonezya'da Sel ve Heyelan Felaketi: Ölü Sayısı 604'e Yükseldi

Güncelleme:
Endonezya'nın Sumatra Adası'ndaki sel ve heyelan felaketi sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısı 604'e ulaşırken, 464 kişi kayıp. Kurtarma çalışmaları devam ediyor.

CAKARTA, 2 Aralık (Xinhua) -- Endonezya'nın Sumatra Adası'nda yer alan üç eyalette kısa süre önce meydana gelen sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 604'ye yükseldi. 464 kişidense haber alınamadığı bildirildi.

Endonezya Ulusal Afet Yönetimi Ajansı pazartesi günü yaptığı açıklamada etkilenen bölgelerde kurtarma çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini, seller nedeniyle Kuzey Sumatra, Batı Sumatra ve Açe'de yaklaşık 570.000 kişinin yerinden olduğunu belirtti.

Yollarda meydana gelen hasar ve iletişim ağlarındaki kesintiler nedeniyle etkilenen bazı bölgelere ulaşılamadığı ve yardım malzemelerinin çoğunlukla hava yoluyla ulaştırıldığı kaydedildi.

Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto aynı gün yaptığı açıklamada kurtarma ve yardım çalışmalarını tüm güçleriyle sürdürdüklerini söyledi.

İklim değişikliği karşısında etkin şekilde hazırlık yapmaları gerektiğini kaydeden Prabowo, çevrenin korunması ve gelecekte görülebilecek aşırı hava olaylarına hazırlık konusunda yerel yönetimlerin daha büyük rol oynaması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
title
