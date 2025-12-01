Haberler

Endonezya'da Sel ve Heyelan Felaketi: Can Kaybı 442'ye Yükseldi

Endonezya'da Sel ve Heyelan Felaketi: Can Kaybı 442'ye Yükseldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Endonezya'nın Sumatra Adası'nda meydana gelen sel ve heyelan felaketlerinde hayatını kaybedenlerin sayısı 442'ye ulaştı. Kuzey Sumatra ve diğer bölgelerde çok sayıda kişi hala kayıp.

CAKARTA, 1 Aralık (Xinhua) -- Endonezya'nın Sumatra Adası'nda yer alan üç eyalette yakın zamanda meydana gelen sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 442'ye yükseldi.

Endonezya Ulusal Afet Yönetimi Ajansı Başkanı Suharyanto pazar günü yaptığı açıklamada, en fazla can kaybının Sumatra'da yaşandığını belirterek, "Kuzey Sumatra'da hayatını kaybedenlerin sayısı 217'ye ulaştı, 209 kişiden ise haber alınamıyor. Güney Tapanuli'de bugünkü operasyon sırasında ise çok daha fazla kayıp kişi ölü olarak bulundu" diye de ekledi.

Suharyanto'nun açıklamasına göre, Açe bölgesinde 96 kişi hayatını kaybetti, 75 kişiden haber alınamıyor. Batı Sumatra'da ise 129 kişi yaşamını yitirdi, 118 kişi de kayboldu.

Endonezya İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi ve Kültürel Faaliyetler Koordinasyon Bakanı Pratikno, Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto'nun tüm ulusal kaynakların güçlendirilmesi ve mümkün olan en kısa sürede acil durum müdahalesine odaklanılması talimatı verdiğini söyledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Bakan Şimşek, memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ipucu verdi

Memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ilk ipucunu verdi
Barzani'nin uzun namlulu peşmergelerine Cumhurbaşkanı başdanışmanlarından peş peşe tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanlarını kızdıran görüntü
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıKumsal Oya:

Uygun bir rehberiniz olmadığında körü körüne hisse senetlerine yatırım yapmayın. Kendi başıma ticaret yapmaya çalışırken çok para kaybettim ama Analist NelsonFY devreye girdiğinden beri büyük karlar elde ediyorum. Onun platformu ve stratejisiyle çalışarak 520 bin dolardan fazla para kazandım. Kendisine her zaman Whatsapp'ta ulaşılabilir: ( 0852-9446-4893 ). rehberlik vermek.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Michy Batshuayi takımına 90+6'da hayat verdi

Takımı 1-0 yenikken 90+6'daki penaltıda topun başına geçti! İşte sonuç
Kapağı açan polis, fuhuş için bekleyen 9 kadınla göz göze geldi

Kapağı açan polis, fuhuş için bekleyen 9 kadınla göz göze geldi
DEM Partili Sezai Temelli'den atılan slogana müdahale eden polislere tepki

Polis atılan slogana müdahale etti, DEM Partili isim küplere bindi
Hırsız görünümlü cansız mankeni gören ya polisi arıyor ya da taş atıyor

Onu gören ya taş atıyor ya da telefona sarılıp polisi arıyor
Michy Batshuayi takımına 90+6'da hayat verdi

Takımı 1-0 yenikken 90+6'daki penaltıda topun başına geçti! İşte sonuç
Özel'in A takımı belli oldu! Kılıçdaroğlu'na yakın isimler gitti, Koç Holding'den sürpriz transfer var

Kılıçdaroğlu'na yakın isimler gitti, Koç Holding'den sürpriz transfer
Merkez nüfusu 100 bin olan Kars'ta araç sayısı 50 bini aştı

Kaos yaşanıyor! Nüfusu 100 bin olan ilimizde araç sayısı 50 bini aştı
3 harfli zincir markette büyük rezillik! Görenin midesi bulandı

3 harfli zincir markette büyük rezillik! Görenin midesi bulandı
Mustafa Destici'den radikal çıkış: Evlenmeyenleri işe almayın

Cumhur İttifakı ortağından radikal çağrı: Bu kişileri işe almayın
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin VAR hakemi belli oldu

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin VAR hakemi belli oldu
Cep telefonu aboneliğinde köklü değişim! Hatlar 3 ayda kapanacak

Cep telefonu aboneliğinde köklü değişim! Hatlar 3 ayda kapanacak
Ayasofya önündeki sirtaki gösterisi ortalığı karıştırdı

Görüntü İstanbul'dan! Videoyu izleyen "provokasyon" yorumu yapıyor
Referandum bile yapıldı! Mahalleli 80 yıl sonra memleket değiştirdi

Referandum bile yapıldı! 80 yıl sonra memleket değiştirdiler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.