Endonezya'da Sel ve Heyelan Felaketi: Can Kaybı 442'ye Yükseldi

CAKARTA, 1 Aralık (Xinhua) -- Endonezya'nın Sumatra Adası'nda yer alan üç eyalette yakın zamanda meydana gelen sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 442'ye yükseldi.

Endonezya Ulusal Afet Yönetimi Ajansı Başkanı Suharyanto pazar günü yaptığı açıklamada, en fazla can kaybının Sumatra'da yaşandığını belirterek, "Kuzey Sumatra'da hayatını kaybedenlerin sayısı 217'ye ulaştı, 209 kişiden ise haber alınamıyor. Güney Tapanuli'de bugünkü operasyon sırasında ise çok daha fazla kayıp kişi ölü olarak bulundu" diye de ekledi.

Suharyanto'nun açıklamasına göre, Açe bölgesinde 96 kişi hayatını kaybetti, 75 kişiden haber alınamıyor. Batı Sumatra'da ise 129 kişi yaşamını yitirdi, 118 kişi de kayboldu.

Endonezya İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi ve Kültürel Faaliyetler Koordinasyon Bakanı Pratikno, Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto'nun tüm ulusal kaynakların güçlendirilmesi ve mümkün olan en kısa sürede acil durum müdahalesine odaklanılması talimatı verdiğini söyledi.