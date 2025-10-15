Haberler

Endonezya'da Petrol Tankerinde Çıkan Yangında 10 Kişi Hayatını Kaybetti

Endonezya'nın Riau Takımadaları'nda onarımda bulunan bir petrol tankerinde meydana gelen yangında 10 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı. Yangının nedeni araştırılıyor.

AsiaOne sitesinin haberine göre, polis şefi Zaenal Arifin, Endonezya'nın Batam kentindeki tersanede tamiri yapılan MT Federal II adlı tankerde yerel saatle 04.00 sularında yangın çıktığını açıkladı.

Polis Arifin, tankerde çıkan yangın sonucu 10 kişinin hayatını kaybettiğini, bazıları ağır 18 kişinin yaralandığını ifade etti.

Arifin, yaralıların hastanelere sevk edildiğini kaydetti.

Tankerin, yangının çıktığı sırada onarımda olması nedeniyle içinde petrol bulunmadığına dikkati çeken Arifin, yangının nedeninin araştırıldığını söyledi.

Batam'da haziran ayında da onarım sırasında bir gemi alev almış, 4 kişi ölmüş, 9 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Nuri Aydın - Güncel
