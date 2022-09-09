Endonezya'da öğrenciler artan akaryakıt fiyatlarını protesto etti Güncel Haberler Yüzlerce öğrenci, Endonezya'daki Bogor Başkanlık Sarayı yakınında hükümetin akaryakıt fiyatlarını artırmasının ardından protesto düzenledi. Yüzlerce öğrenci, Endonezya'daki Bogor Başkanlık Sarayı yakınında hükümetin akaryakıt fiyatlarını artırmasının ardından protesto düzenledi. Endonezya hükümeti, cumartesi günü kitlesel protesto riskine rağmen suni fiyat artışını dizginlemek için sübvanse edilmiş yakıt fiyatlarını yaklaşık yüzde 30 artırdı. Güncel Kaynak: AA / Surya Fachrizal Aprianus Güncel Haberler

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