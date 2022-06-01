Endonezya'da Mavi Marmara saldırısının 12. yıl dönümü anması - Haberler

Ambargo altındaki Gazze'ye insani yardım götürmek üzere yola çıkan Mavi Marmara gemisine İsrail güçlerince düzenlenen ve 10 Türk vatandaşının yaşamını yitirdiği saldırının 12'inci yılı nedeniyle aralarında gemideki baskından kurtulan Endonezyalıların da bulunduğu bir grup tarafından başkent Cakarta'da anma töreni düzenlendi.