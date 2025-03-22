Endonezya'da Lewotobi Laki-Laki Yanardağı Patladı

CAKARTA, 22 Mart (Xinhua) -- Endonezya Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezi'nden (PVMBG) paylaşılan fotoğrafta, Endonezya'nın Doğu Nusa Tenggara eyaletinin Flores Adası'nda volkanik maddeler püskürten Lewotobi Laki-Laki Yanardağı görülüyor, 21 Mart 2025.

Endonezya'nın Flores Adası'nda bulunan Lewotobi Laki-Laki Yanardağı'nda perşembe gecesi başlayan patlamaların cuma gününe kadar devam etmesi üzerine alarm seviyesi en üst düzeye çıkarıldı.

Perşembe gecesi meydana gelen patlama sonucu 8.000 metre yüksekliğe ulaşan gri-siyah renkteki kül sütunu, kraterin güneybatısına ve batısına doğru yayıldı. Güçlü patlamalar cuma sabahına kadar sürdü ve kül sütunu 2.500 metre yüksekliğe ulaştı. (Fotoğraf: PVMBG/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)