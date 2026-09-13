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Endonezya'da kayıp yolcu gemisindeki yaklaşık 110 kişi kurtarıldı

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CAKARTA, 13 Eylül (Xinhua) -- Endonezya'nın Cava Denizi'nde kaybolduğu bildirilen ve 243 kişiyi taşıyan yolcu gemisindeki yaklaşık 110 kişi kurtarıldı, 1 kişinin ise hayatını kaybettiği doğrulandı.

CAKARTA, 13 Eylül (Xinhua) -- Endonezya'nın Cava Denizi'nde kaybolduğu bildirilen ve 243 kişiyi taşıyan yolcu gemisindeki yaklaşık 110 kişi kurtarıldı, 1 kişinin ise hayatını kaybettiği doğrulandı.

Güney Kalimantan Arama ve Kurtarma Ofisi pazar günü yaptığı açıklamada, geminin Doğu Cava eyaletindeki Surabaya'dan Güney Kalimantan eyaletindeki Banjarmasin'e doğru seyrettiğini belirtti.

Açıklamada, geminin pazar günü yerel saatle sabah 02.00 sularında irtibat kesilmeden önce seyir esnasında kötü hava koşullarıyla karşılaştığı ve geminin bilinen son konumunun Banjarmasin'deki bir arama kurtarma iskelesinden yaklaşık 80 deniz mili uzaklıkta olduğu kaydedildi.

Olayın nedeni henüz bilinmezken, arama ve kurtarma gemileri ile personeli bölgeye sevk edildi. Denizcilik yetkilileri, donanma ve deniz polisi de devam eden operasyona katıldı.

Kaynak: Xinhua
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