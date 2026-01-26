Endonezya'nın Batı Cava Eyaletinde Yaşanan Heyelanda Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 25'e Yükseldi

CAKARTA, 26 Ocak (Xinhua) -- Endonezya'nın Batı Cava eyaletinin Cisarua bölgesinde cumartesi günü meydana gelen heyelanın ardından 25 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Batı Cava Polisi Sözcüsü Hendra Rochmawan pazar günü yaptığı açıklamada, yerel saatle 17.00 itibarıyla ölen 11 kişinin kimliğinin kesin olarak tespit edildiğini söyledi.

Sözcü, arama ve kurtarma operasyonlarının elverişsiz saha koşulları nedeniyle geçici olarak askıya alınmış olduğunu ancak pazartesi günü yeniden başlamasının planlandığını ekledi.

Günlerce süren yoğun yağışların ardından geçtiğimiz cumartesi günü erken saatlerde Cisarua bölgesini vuran heyelan, bölgede büyük hasara yol açmıştı.