Endonezya'da Helikopter İletişimi Kesildi

Güncelleme:
Endonezya'nın Güney Kalimantan eyaletinden kalkış yapan ve mürettebat dahil 8 kişiyi taşıyan helikopter, kalkıştan 8 dakika sonra iletişim kurmayı bıraktı. Arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

Endonezya'nın Güney Kalimantan eyaletinden havalanan ve mürettebat dahil 8 kişiyi taşıyan helikopterle kalkıştan 8 dakika sonra iletişim kesildi.

Mürettebat dahil 8 kişiyi taşıyan helikopter, Güney Kalimantan'ın Kotabaru bölgesindeki bir havalimanından kalkış yaptı.

Orta Kalimantan eyaletinin Palangkaraya kentine gitmesi planlanan helikopter, kalkıştan 8 dakika sonra hava kontrol merkeziyle iletişimi kaybetti.

Helikopterle temasın ilk belirlemelere göre Güney Kalimantan eyaletindeki ormanlık bir alan üzerinden geçtiği sırada kaybedildiği tespit edildi.

Yetkililer, bölgeye havadan ve karadan arama kurtarma ekiplerinin gönderildiğini belirtti.

Kaynak: AA / Emirhan Demir - Güncel
