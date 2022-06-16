Endonezya'da Deniz Özel Harp Birimi terör tatbikatı yaptı - Haberler

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Endonezya'da Deniz Özel Harp Birimi terör tatbikatı yaptı

AA - Dwi Ari Prastyanto - Güncel
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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Terör tatbikatından detaylar Endonezya'nın başkenti Cakarta'da kentindeki Pertamina açık deniz platformunda Deniz Özel Harp Birimi'ne bağlı kurbağa adamlar terör tatbikatı yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Terör tatbikatından detaylar Endonezya'nın başkenti Cakarta'da kentindeki Pertamina açık deniz platformunda Deniz Özel Harp Birimi'ne bağlı kurbağa adamlar terör tatbikatı yaptı.

200'den fazla kurbağa adamın katıldığı bu tatbikat, denizdeki terör eylemlerine karşı kurbağa adamların yeteneklerini ve teknik becerilerini geliştirmeyi amaçlıyor.

AA / Dwi Ari Prastyanto - Güncel

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