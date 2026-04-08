Endonezya'da balıkçılar Lombok Boğazı'nda buldukları insansız su altı keşif aracını orduya teslim etti

Endonezya'nın Lombok Boğazı'nda avlanan balıkçıların bulduğu Çin yapımı insansız su altı keşif aracı, gözetleme ekipmanlarıyla donatılmış olarak orduya teslim edildi. Araç, deniz tabanını haritalamak ve gemi trafiğini izlemek amacıyla kullanılmakta.

Endonezya'da balıkçıların Güneydoğu Asya bölgesindeki Lombok Boğazı'nda buldukları Çin menşeli insansız su altı keşif aracını orduya teslim ettikleri bildirildi.

Endonezya merkezli Republika gazetesinin haberinde, Lombok Boğazı'nda avlanan Endonezyalı balıkçıların, Çin menşeli insansız su altı keşif hava aracını bulduğu aktarıldı.

Haberde, patlayıcı içermeyen, gözetleme ekipmanı ve sensörlerle donatılmış aracın, Endonezya ordusu yetkililerine teslim edildiği ve inceleme için askeri üsse taşındığı belirtildi.

Çin menşeli bir şirket tarafından üretildiği saptanan aracın "deniz tabanını haritalamak ve gemi trafiğini izlemek" için bölgede faaliyet gösterdiği düşünülüyor.

Bali Denizi'ni Hint Okyanusu'na bağlayan Lombok Boğazı, Pasifik ve Hint Okyanusları arasında her sınıftan gemi için uygun önemli bir denizcilik güzergahı olarak biliniyor.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan
