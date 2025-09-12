Endonezya'da Ani Sel ve Heyelan: 24 Kişi Hayatını Kaybetti

CAKARTA, 12 Eylül (Xinhua) -- Endonezya'nın Bali Adası ve Doğu Nusa Tenggara eyaletinde cuma günü etkili olan ani sel ve heyelanlarda en az 24 kişinin hayatını kaybederken, 9 kişiden haber alınamıyor.

Pazartesi gününden bu yana yaşanan şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel ve heyelanlarda evler, kamu binaları ve tarım arazilerini hasar görürken bölge halkı evlerini boşaltmak zorunda kaldı.

Yerel Arama ve Kurtarma Ofisi Başkanı I Nyoman Sidakarya, Bali'de hayatını kaybedenlerin sayısının 18'e yükseldiğini, 5 kişiden ise haber alınamadığını söyledi.

Aramaların Denpasar'da, özellikle de nehir ağzında ve Badung bölgesinde yoğunlaştığını belirten Sidakarya, ağır makineler ve teknelerin kullanılmasına rağmen enkaz ve yıkıntıların çalışmaları zorlaştırdığını ifade etti.

Endonezya Meteoroloji, İklimbilim ve Jeofizik Kurumu, önümüzdeki günlerde Bali, Doğu Nusa Tenggara, Kalimantan ve Sumatra'da şiddetli yağmurların ve yüksek dalgaların devam edeceği konusunda uyarıda bulundu.

Doğu Nusa Tenggara'da suların çekildiğini ve acil yardım çalışmalarının devam ettiğini belirten eyalet afet ajansı analisti Richard Felt, 6 kişinin hayatını kaybettiğini ve 4 kişinin de kaybolduğunu doğruladı.

Felt, "Şu anda çalışmalarımız yolların ve köprülerin onarımı, sığınmacıların güvenli bölgelere yerleştirilmesi ve temel ihtiyaçların karşılanması üzerine yoğunlaşıyor" dedi.

Endonezya'da can kayıplarına ve tahliyelere neden olan sel ve heyelan gibi doğal afetler sık yaşanıyor.