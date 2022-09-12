Endonezya'da akaryakıt fiyatlarındaki artış protesto ediliyor Güncel Haberler Endonezya'da Halk Savunucuları Ulusal Hareketi (GNPR) üyeleri, Devlet Başkanlığı Sarayı yakınlarında toplanarak akaryakıt fiyatlarındaki artışı protesto etti. Endonezya'da Halk Savunucuları Ulusal Hareketi (GNPR) üyeleri, Devlet Başkanlığı Sarayı yakınlarında toplanarak akaryakıt fiyatlarındaki artışı protesto etti. Hükümeti derhal akaryakıt fiyatlarını düşürmeye davet eden GNPR üyeleri, akaryakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle tırmanışa geçen temel gıda maddelerindeki fahiş zamların da geri alınmasını istedi. Güncel Kaynak: AA / Firdaus Wajidi Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Endonezya'da akaryakıt fiyatlarındaki artış protesto ediliyor - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.