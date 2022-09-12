Endonezya'da akaryakıt fiyatlarındaki artış protesto ediliyor
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Endonezya'da Halk Savunucuları Ulusal Hareketi (GNPR) üyeleri, Devlet Başkanlığı Sarayı yakınlarında toplanarak akaryakıt fiyatlarındaki artışı protesto etti.
Endonezya'da Halk Savunucuları Ulusal Hareketi (GNPR) üyeleri, Devlet Başkanlığı Sarayı yakınlarında toplanarak akaryakıt fiyatlarındaki artışı protesto etti. Hükümeti derhal akaryakıt fiyatlarını düşürmeye davet eden GNPR üyeleri, akaryakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle tırmanışa geçen temel gıda maddelerindeki fahiş zamların da geri alınmasını istedi.
Kaynak: AA / Firdaus Wajidi - Güncel