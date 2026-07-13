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Endonezya'da meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem dolayısıyla 1 kişi hayatını kaybetti

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Endonezya'nın Orta Sulawesi eyaletinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Tahliye sırasında hastanede tedavi gören bir kişi hayatını kaybetti. Yetkililer hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.

Endonezya'nın Orta Sulawesi eyaletinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremde tahliye edilen 1 kişi hayatını kaybetti.

Jakarta Globe gazetesinin haberine göre Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu, Orta Sulawesi'de 5,1 büyüklüğünde deprem olduğunu bildirdi.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, depremin evlerde ve kamu binalarında hasara yol açması nedeniyle vatandaşlara tahliye uyarısı yapıldı.

Tahliye sırasında hastanede tedavi gören bir hasta hayatını kaybetti.

Yetkililer, tahliye olanlar için geçici barınaklar kurdu ve hasarın boyutunu değerlendiriyor.

Kaynak: AA / Yasin Yorgancı
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