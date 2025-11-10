Haberler

Endonezya Cumhurbaşkanı Oyunlara Kısıtlama Getirilebileceğini Açıkladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, başkent Cakarta'daki camide meydana gelen patlamalardan sonra çevrim içi oyunlara kısıtlama getirilmesi ihtimalini değerlendirdiklerini ifade etti. Oyunların gençleri zararlı içeriklere maruz bıraktığını vurgulayan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, bu konuda eğitimcilere de çağrıda bulundu.

Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, başkent Cakarta'da okul kampüsündeki camide 7 Kasım'da 96 kişinin yaralandığı patlamaların ardından çevrim içi bazı oyunlara kısıtlama getirilebileceğini belirtti.

Antara ajansının haberine göre, Endonezya Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Prasetyo Hadi, yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Subianto ile görüşmesinden detayları paylaştı.

Oyunların gençleri zararlı içeriklere maruz bıraktığını belirten Hadi, buna örnek olarak "PUBG" adlı hayatta kalma temalı çevrim içi savaş oyununu örnek göstererek bu oyunların çocukları ve gençleri silahlara, şiddet eylemlerine aşina olmasına yol açtığını belirtti.

Hadi, "Cumhurbaşkanı (Subianto), çevrim içi oyunları kısıtlamayı değerlendirme ve bu oyunların olumsuz etkilerini ele almanın yollarını arama ihtiyacının altını çizdi." dedi.

Patlamaların arkasındaki olayları araştırırken "zorbalığı" da değerlendirdiklerini söyleyen Hadi, eğitimcilere, bu tür olaylara karşı hassas olmaları çağrısı yaptı.

Cakarta'da 7 Kasım'da cuma namazı sırasında okul kampüsündeki camide 96 kişinin yaralandığı patlama meydana gelmiş, olayla bağlantılı olduğundan şüphelenilen 1 kişinin yakalandığı açıklanmıştı.

Olay sonrası okulda sahte silahlar bulunmuştu. Ön soruşturmada, şüphelilerden birinin okulun öğrencisi olduğu tespit edilmişti.

Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan - Güncel
Bahis oynadığı gerekçesiyle 1024 futbolcu PFDK'ye sevk edildi! İşte o isimler

1024 futbolcu PFDK'ye sevk edildi! Aralarında milli futbolcular da var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ye sevk edilen Necip Uysal'dan açıklama

Bahis oynadığı iddia edilen Necip'ten ilk açıklama
Giresun'un Bulancak ilçesinde siren çalmadı! Belediye tepkiler sonrası açıklama yaptı

Saat 9'u 5 geçe siren çalmadı, ilçe karıştı! Belediyeden açıklama var
Cemre Baysel'den yeni aşk hamlesi! Ünlü pilotla görüntülendi

Yeni aşk hamlesi! Bu kez yanındaki isim şaşırttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anma töreninde çok konuşulacak Atatürk sözleri

Erdoğan'dan anma töreninde çok konuşulacak Atatürk sözleri
Bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ye sevk edilen Necip Uysal'dan açıklama

Bahis oynadığı iddia edilen Necip'ten ilk açıklama
Saçını çekip, çantayla vurdu! Sokak ortasında kadına şiddet kameralara yansıdı

Sokak ortasında kadına şiddet kameralarda
İspanyol devi Atletico Madrid satıldı

Büyük sürpriz! İspanyol devi resmen satıldı
Cumhurbaşkanlığı, infial yaratan 10 Kasım iddiasını yalanladı

10 Kasım iddiası infial yarattı, Cumhurbaşkanlığından jet yanıt geldi
Emine Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk'ü andı; herkes kullandığı kelimenin anlamını aratıyor

Herkes Atatürk'ü anma mesajında kullandığı kelimenin anlamını aratıyor
Filistinli esire tecavüz görüntülerini sızdıran eski askeri başsavcı, intihar şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

İsrail'i karıştıran tecavüz görüntüsü! Başsavcı hastaneye kaldırıldı
e-Devlet kilitlendi! Tüm kullanıcılar aynı mesajla karşılaşıyor

e-Devlet kilitlendi! Tüm kullanıcılar aynı mesajla karşılaşıyor
Erman Toroğlu, canlı yayında Atatürk'ten bahsederken ağzını bozdu

Canlı yayında Atatürk'ten bahsederken ağzını bozdu
İnsan insana bunu yapar mı? Görüntüye tepki yağıyor

Günler sonra ortaya çıkan görüntüye tepki yağıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.