Haberler

En pahalıya satın alınan 243 kiloluk ton balığı, Japon suşi restoran zincirine Guinness rekoru getirdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Japon suşi restoran zinciri, yılın ilk açık artırmasında 510,3 milyon yen (3,2 milyon dolar) ödeyerek en pahalıya satın aldığı ton balığıyla Guinness Dünya Rekoru'nu kırdı.

Kyodo'nun haberine göre, Japonya'nın Aomori bölgesinin Oma açıklarında avlanan 243 kilogram ağırlığındaki ton balığı, Tokyo'daki Toyosu Balık Pazarı'nda satışa sunuldu.

Sushizanmai suşi restoran zincirini işleten Kiyomura şirketi, yılın 5 Ocak'taki ilk açık artırmasında en yüksek teklifi vererek 510,3 milyon yene (3,2 milyon dolar) balığı satın aldı.

Ton balığı, Sushizanmai'nin Tsukiji bölgesindeki ana restoranda kesilerek zincirin Japonya genelindeki şubelerinde servis edildi.

Gerekli incelemelerin ardından Kiyomura şirketi, açık artırmada en yüksek fiyata satın alınan ton balığıyla Guinness Dünya Rekoru'nu kırmış oldu.

Restoran zincirinin ana şubesinde 20 Nisan'da düzenlenen törende Guinness sertifikasını alan şirketin sahibi Kiyoshi Kimura, "Önümüzdeki yıl ve sonrasında da yüksek kaliteli ton balığı sunmaya devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA / Aybüke İnal Kamacı
81 ile okul güvenliği genelgesi! Tüm okullara kamera sistemi kurulacak

Okullarda her şey sil baştan değişiyor! İşte 81 ile gönderilen genelge
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kadıköy'de 12 mekana baskın! 107 kişiye gözaltı kararı verildi

Gece kulübü değil resmen dağıtım üssü! Hepsine baskın yapıldı
İstanbul'da büyük operasyon! Toprak altında binlerce silah parçası ele geçirildi

Dev operasyon! Toprak altından çıktı, emniyetin koridorlarına sığmadı
Kördüğümü çözecek delil! Mustafa Türkay Sonel aracını satıp birebir aynısını almış

Kördüğümü çözecek araç! Satıp birebir aynısını almış
'Ceset taşındı' iddiası sonrası çember daraldı! JAK ve JASAT devrede, Gülistan'dan bir iz aranıyor

"Ceset taşındı" iddiası sonrası çember daraldı! JAK ve JASAT devrede
Kadıköy'de 12 mekana baskın! 107 kişiye gözaltı kararı verildi

Gece kulübü değil resmen dağıtım üssü! Hepsine baskın yapıldı
İran Dışişleri Bakanı Arakçi Pakistan'da! ABD heyeti beklenirken bakın kiminle görüştü

Arakçi Pakistan'da! ABD heyeti beklenirken bakın kiminle görüştü
Şehrin göbeğinde rezil görüntü: Başımıza taş yağacak

Şehrin göbeğinde rezil görüntü: Başımıza taş yağacak