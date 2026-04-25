En pahalıya satın alınan 243 kiloluk ton balığı, Japon suşi restoran zincirine Guinness rekoru getirdi

Japon suşi restoran zinciri, yılın ilk açık artırmasında 510,3 milyon yen (3,2 milyon dolar) ödeyerek en pahalıya satın aldığı ton balığıyla Guinness Dünya Rekoru'nu kırdı.

Kyodo'nun haberine göre, Japonya'nın Aomori bölgesinin Oma açıklarında avlanan 243 kilogram ağırlığındaki ton balığı, Tokyo'daki Toyosu Balık Pazarı'nda satışa sunuldu.

Sushizanmai suşi restoran zincirini işleten Kiyomura şirketi, yılın 5 Ocak'taki ilk açık artırmasında en yüksek teklifi vererek 510,3 milyon yene (3,2 milyon dolar) balığı satın aldı.

Ton balığı, Sushizanmai'nin Tsukiji bölgesindeki ana restoranda kesilerek zincirin Japonya genelindeki şubelerinde servis edildi.

Gerekli incelemelerin ardından Kiyomura şirketi, açık artırmada en yüksek fiyata satın alınan ton balığıyla Guinness Dünya Rekoru'nu kırmış oldu.

Restoran zincirinin ana şubesinde 20 Nisan'da düzenlenen törende Guinness sertifikasını alan şirketin sahibi Kiyoshi Kimura, "Önümüzdeki yıl ve sonrasında da yüksek kaliteli ton balığı sunmaya devam edeceğiz." dedi.