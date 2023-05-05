EN GÜZEL EZANI OKUMAK İÇİN YARIŞTILAR

ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması 7. Bölge Finali yapıldı.

İmam Hatip Ortaokulları ve Anadolu İmam Hatip Liseleri Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması 7. Bölge Finali'ne Aksaray, Konya, Antalya, Isparta, Burdur ve Afyonkarahisar illerinin finalistleri katıldı. Programa Kaymakam Adem Çelik, Belediye Başkanı Veli Gök, İlçe Müftüsü Mehmet Ali Eroğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Armutoğlu, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Koordinatörü Mehmet Şahap Özalaybey ve çok sayıda izleyici katıldı.

Anadolu liseleri dalında Muhammet Ali Akça birinci, Muhammet Enes Mercan ikinci, Tahir Küçükvan üçüncü oldu. Birinci Muhammet Ali Akça program sonunda ikindi ezanını Eğirdir Hızırbey Camii'nden merkezi sistemle okudu. İmam hatip liseler dalında ise Behlül Emin Yıldırım birinci, Osman Polat ikinci, Samet Atasay üçüncülüğü elde etti. Birinci olan yarışmacılara çeyrek altın, ikinci olanlara bir gram, üçüncü olanlara yarım gram altın ödülü verilirken, Eğirdir Müftüsü Mehmet Ali Eroğlu tarafından müftülük adına yarışmaya katılan tüm öğrencilere de 250 TL harçlık verildi. (DHA)