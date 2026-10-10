Haberler

En etkili bilim insanları listesine Trakya Üniversitesi'nden 6 akademisyen girdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trakya Üniversitesinden 6 akademisyen, Scopus verileri kullanılarak hazırlanan en etkili bilim insanları listesine girdi. Yaklaşık 7 milyon bilim insanının değerlendirildiği listede, en üst yüzde 2'lik dilime giren yaklaşık 245 bin bilim insanı yer aldı.

Trakya Üniversitesinden 6 akademisyen en etkili bilim insanları listesinde yer aldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, liste bilim insanlarının uluslararası yayın ve atıf performansları başta olmak üzere çeşitli akademik ölçütler esas alınarak hazırlanandı.

Trakya Üniversitesi Mühendislik Fakültesinden Prof. Dr. Metin Aydoğdu ve Doç. Dr. Alper Çiçek, Tıp Fakültesinden Prof. Dr. Necdet Süt ve Doç. Dr. Selçuk Korkmaz, İpsala Meslek Yüksekokulundan Prof. Dr. Cem Tokatlı ve Arda Meslek Yüksekokulundan Doç. Dr. Gökhan Açık en etkili bilim insanları listesinde yer aldı.

Scopus veri tabanındaki bilimsel yayın ve atıf verileri kullanılarak hazırlanan çalışmada, yaklaşık 7 milyon bilim insanı değerlendirildi.

Yayınlar, h-indeksi ve atıf sayıları gibi bilimsel performans göstergeleri doğrultusunda dünya genelinde en üst yüzde 2'lik dilime giren yaklaşık 245 bin bilim insanı listeye dahil edildi.

Trakya Üniversitesi, farklı disiplinlerde yürüttüğü araştırmalarla bilimsel üretime katkı sunmayı sürdürüyor. Üniversite akademisyenlerinin uluslararası ölçekte hazırlanan listede yer alması, araştırmaların bilim dünyasındaki etkisini yansıtıyor.

Kaynak: AA
Bu haber 9 sitede yayınlandı.
'Ankara Abisi' gözaltına mı alındı?

'Ankara Abisi' gözaltına mı alındı?
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yok artık! Anaokulunu kurşunladılar, silahı sakladıkları yere bakın

Yok artık! Anaokulunu kurşunladılar, silahı sakladıkları yere bakın
60 milyonluk garaj! Türkiye'de sadece 2 tane var

60 milyonluk garaj! Türkiye'de sadece 2 tane var
Galatasaraylı yıldıza RAMS Park'ta şok protesto! Islıklarla çıktı

Galatasaray kazandı ama taraftar onu affetmedi!

Raporlu ilaç kullanan hastalar için yeni düzenleme geliyor! Eczaneden direkt alınabilecek

Yeni düzenlemeyi bakan duyurdu! Artık eczaneden direkt alınabilecek
Patronunu WhatsApp'ta çekiştirdi! Mahkemenin kararı şaşırttı

Patronunu WhatsApp'ta çekiştirdi! Mahkemenin kararı şaşırttı
AK Parti'den sürpriz transfer sinyali! Sırada bir büyükşehir var

AK Parti'ye geçenlerin ardından yeni sürpriz! Sırada büyükşehir var
TFF'den Arda Turan bombası! Milli Takım'ın başına geçebilir

TFF'den Arda Turan bombası!