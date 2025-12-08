'O bizim en kıymetlimiz' deyip, müzayedede Atatürk portresini satıştan çıkardı

TAŞ Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Turanlı, bir dernek yararına şirketinin sponsor olduğu açık artırmada Atatürk portresini, "O bizim en kıymetlimiz. Müzayeden de çekelim, en güzel yere asalım" diyerek satışına engel oldu.

Minik Ayaklar Üşümesin Derneği yararına Moon Life Dergisi tarafından İstanbul'da açık artırma etkinliği yapıldı. Taş Yapı ana sponsorluğunda düzenlenen gecenin sunuculuğunu Büşra Pekin ve İbrahim Büyükak üstlendi.

Etkinlik kapsamında satışa çıkarılması planlanan Atatürk portresi, Taş Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Turanlı'nın devreye girmesiyle müzayede listesinden çıkarıldı. Turanlı, "O bizim en kıymetlimiz. Müzayeden de çekelim, en güzel yere asalım" dedi.